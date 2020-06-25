İzmir’de kısıtlama olan o mahallede filyasyon sürüyor! İşte tespit edilen vaka sayısı

Bazı yanlış haberler köyümüzü rahatsız etti. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün köyümüzden defolup gitmesini bekliyoruz. Köyde maske takmak zorunlu, ikametgahı burada olmayan kişiler içeri alınmıyor. İşi olmayanlar da dışarı çıkmıyor. Kıraathaneler ve berberler kapalı. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde sokakta bulunmak yasak" diye konuştu.

İHA