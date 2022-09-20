İzmir’de Klazomenai’nin 2 bin 500 yıllık doğu kapısı bulundu! ’Kent tarihi için çok önemli bir gelişme’

Bu yılki çalışmalarda ise önemli bir kazanımımız oldu. Kenti doğudan kuşatan, sur duvarına ait olan ve kente girişi sağlayan kapı düzeneği tespit edildi. Burası 3'üncü derece 'arkeolojik sit alanı' olarak tescili bulunan bir taşınmazda yer alıyor.