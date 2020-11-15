İzmir’de konteyner kentte çalışmalar hızla sürüyor

Bir yandan alt yapı çalışmalarının sürdüğü konteyner kente diğer yandan da birçok şehirden konteyner evler gelmeye devam ediyor. İlk etapta 21 bin metrekarelik alan üzerine 550 adet konteyner ev kurulması planlanan araziye şu ana kadar 88 adet konteyner ulaştı. Bir adet hol, bir adet oda ve bir adet duş bölümünden oluşan konteyner evlerde 5 kişilik bir aile barınabilecek. Konteyner kentteki çalışmaların 10 gün sonunda tamamlanması bekleniyor.

