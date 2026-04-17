Haberler Galeri İzmir’de konut satışlarında düşüş alarmı! Rakamlar geriledi! İzmir'de en fazla konut hangi ilçede satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Mart verileri, İzmir konut piyasasında dikkat çeken bir tabloyu gözler önüne serdi. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 oranında gerilerken, ilk el ve ikinci el konut satışlarındaki değişim, ipotekli satışlardaki yükseliş ve yabancılara yapılan satışlardaki sert düşüş öne çıktı. İlçe bazlı verilerde ise bazı bölgelerde yoğunluk dikkat çekti. İşte rakamlarla İzmir'de konut piyasasının son durumu…

İZMİR'DE KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

2025 Mart ayında 7 bin 794 olan konut satışları, 2026 Mart'ta %6,6 düşüşle 7 bin 278'e geriledi. İzmir, Türkiye genelinde en çok konut satılan üçüncü il oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Türkiye genelinde konut satışları %2,1 azalarak 113 bin 367 olarak gerçekleşti.
En çok satış yapılan iller:

-İstanbul
-Ankara
-İzmir

En az satış yapılan iller ise Hakkâri, Ardahan ve Tunceli oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

İzmir'de ilk kez satılan konut sayısı %7,1 azalarak 2 bin 46'ya geriledi.
Toplam satışlar içindeki payı ise %28,1 olarak kaydedildi.

İKİNCİ EL KONUTLAR PİYASAYI TAŞIYOR

İkinci el konut satışları %6,4 azalsa da 5 bin 232 ile toplam satışların %71,9'unu oluşturdu.
Piyasada ağırlık yine ikinci elde kaldı.

KREDİLİ SATIŞLAR ARTTI

İzmir'de ipotekli (kredili) konut satışları %29,4 artarak bin 797'ye yükseldi.
Toplam satışlar içindeki payı %24,7 oldu.

YABANCILARA SATIŞTA SERT DÜŞÜŞ

İzmir'de yabancılara yapılan konut satışları %41,5 azalarak sadece 24'e düştü.
Türkiye genelinde de yabancıya satışlar %20 azaldı.

EN ÇOK KONUT SATILAN İLÇE BELLİ OLDU!

İzmir'de Mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti.

Satış sayıları şöyle sıralandı:

Buca: 955
Menemen: 908
Karşıyaka: 570
Torbalı: 546
Çiğli: 440

DİĞER DİKKAT ÇEKEN İLÇELER

Satışların yoğun olduğu diğer ilçeler:

Konak: 421
Karabağlar: 400
Bornova: 359
Bayraklı: 347

İzmir'de konut satışlarında düşüş yaşansa da kredili işlemlerde artış ve bazı ilçelerdeki yoğunluk, piyasadaki hareketliliğin tamamen durmadığını gösteriyor. Özellikle ikinci el konutlar ve merkezi ilçeler hala alıcıların odağında.

