  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı. Ağır yaralanan Naile Cüce ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 15:08 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 15:13
İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veli Cüce (37) öldü, eşi Naile Cüce (32) ise yaralandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kaza, saat 10.30 sırasında, Nebiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçi ve besici Veli Cüce (37) yönetimindeki traktör şarampole devrildi.

İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kazada Veli Cüce ile 3 çocuğunun eşi Naile Cüce (32) yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesine karşın Veli Cüce, yaşamını yitirdi.

İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Ağır yaralanan Naile Cüce ise ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA

İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
  • SON DAKİKA