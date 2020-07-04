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İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
İzmir'de korkunç kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı. Ağır yaralanan Naile Cüce ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 15:08
Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 15:13
İzmir'in Dikili ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veli Cüce (37) öldü, eşi Naile Cüce (32) ise yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sırasında, Nebiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçi ve besici Veli Cüce (37) yönetimindeki traktör şarampole devrildi.
Kazada Veli Cüce ile 3 çocuğunun eşi Naile Cüce (32) yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesine karşın Veli Cüce, yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Naile Cüce ise ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA