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Haberler Galeri İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kurulan Bostanlı Halk Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:35
İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

Özellikle kadınların yoğun olarak tercih ettiği Bostanlı Halk Pazarı'nda; ev eşyasından giyime, zücaciyeden yiyecek gibi birçok ürüne uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

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İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

Bu nedenle pazar kurulduğunda yoğun ilgi görüyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

Pazar alışverişini yaptıktan sonra otobüs durağında evine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da yine benzer görüntüler ortaya koydu.

DHA

İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

İzmir'de korkutan görüntüler! Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

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