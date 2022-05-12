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İzmir'de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı

Ege'nin incisi İzmir kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sabah yaşanan muhteşem gün doğumu İzmirlileri selamladı ve masalsı bir hava oluşturdu. Gün doğumunda güneş ve tan yerinde oluşan kızıllık Alsancak Limanı civarında güzel görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:25 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





