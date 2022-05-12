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Haberler Galeri İzmir'de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı

İzmir'de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı

Ege'nin incisi İzmir kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sabah yaşanan muhteşem gün doğumu İzmirlileri selamladı ve masalsı bir hava oluşturdu. Gün doğumunda güneş ve tan yerinde oluşan kızıllık Alsancak Limanı civarında güzel görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:25 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:27
İzmir’de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı

İzmir'de gün doğumunda güneş ve tan yerinde oluşan kızıllık Alsancak Limanı civarında güzel görüntüler oluşturdu.

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İzmir’de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı.

İzmir’de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı

Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, kentlerine hayran oldu.

İzmir’de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı


İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

İzmir’de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı
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