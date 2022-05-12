İzmir'de masalsı gün doğumu! Görenleri hayran bıraktı
Ege'nin incisi İzmir kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sabah yaşanan muhteşem gün doğumu İzmirlileri selamladı ve masalsı bir hava oluşturdu. Gün doğumunda güneş ve tan yerinde oluşan kızıllık Alsancak Limanı civarında güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:25
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:27
İzmir'de gün doğumunda güneş ve tan yerinde oluşan kızıllık Alsancak Limanı civarında güzel görüntüler oluşturdu.
İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı.
Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, kentlerine hayran oldu.
İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.