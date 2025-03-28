İzmir’de maskesiz dışarı çıkmayın! Sis değil çöl tozu bulutu çöktü

Her yer yeşil olamaz. Mutlaka dünyanın yaklaşık yüzde 30'luk bir kesimi çöl olmak zorunda. Her yıl yaklaşık 2 milyar ton çöl tozu, rüzgarlar tarafından çöllerden alınır ve bütün dünyaya serpiştirilir. Ormanların bütün sebebi çöl tozlarıdır. Eğer çöl tozları varsa ormanlar vardır. Çöl tozları olmazsa dünyada yeşillik kalmaz. Doğa için müthiş avantajlı bir şeydir. Çöl tozlarının doğaya katkısı çok fazladır. Ne kadar çöl tozu varsa o kadar verimli bir yıl geçer" ifadelerine yer verdi.