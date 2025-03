İzmir’de maskesiz dışarı çıkmayın! Sis değil çöl tozu bulutu çöktü

"ÇÖL TOZLARI DOĞA İÇİN MÜTHİŞ AVANTAJLI BİR ŞEYDİR"

Konuyla ilgili ise açıklamalarda bulunan İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının şu an mevsimi olduğunu ve baharı müjdelediğini belirtti. 23 Mart'tan sonra oldukça yoğun bir çöl tozu taşınımının başladığını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her yıl mart ayının son günlerinde çöl tozu taşınımı başlar ve baharı müjdeler. Bütün ağaçlar uyanmaya başlar. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazlarıdır. İçlerinde her türlü besleyici element ve aminoasitler vardır.