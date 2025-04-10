İzmir’de Mehmet Akgül eşinin sevgilisinin tuttuğu tetikçi tarafından öldürülmüştü; sanıklara istenilen cezalar belli oldu

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında Anıl Akgül hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talep edildi.

'EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül (54), "Malımıza çökmek için kardeşimi katlettiler. Kardeşim iyi bir insandı. İşinde gücündeydi. En azından 130 daire kardeşimin üzerineydi. Bütün arsalarımız yine kardeşimin üzerineydi. Tüm ailenin mal varlığı kardeşimin üzerineydi. Biz yurt dışında çalışıyorduk, yatırımlarımızı Türkiye'de yapıyorduk. Aralarında şebeke kurup, mal dağıtmışlar. Olayı duyunca şok olduk. Tüm mala çökmek için plan yapmışlar. Kardeşimi öldürdükten sonra mal bize kalır, 3-5 yıl sonra da evleniriz gibi düşünmüşler. İddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış müebbet istediler. Yargının bunlara en ağır cezayı vermesini istiyoruz. Örnek bir karar çıksın ki kimse böyle bir şey yapmasın. Sağ olsun Cinayet Büro Amirliği kısa sürede olayı çözdü. Polisimizden Allah razı olsun. Şimdi olay mahkemede. İnşallah hak ettikleri cezanın karşılığını bulurlar" diye konuştu.