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Haberler Galeri İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

İzmir'in kurtuluşu törenlerle kutlanıyor. İzmir'in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri başladı. Zafer Yürüyüşü'nün ardından, Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 13:11 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 14:21
İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

İzmir'in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri geleneksel "Zafer Yürüyüşü" ile başlarken daha sonra İzmir Hükümet Konağına temsili birlikler tarafından Türk bayrağı çekildi. 9 Eylül törenleri kapsamında ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

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İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri sabah erken saatlerde 98. yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı.

İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

Şanlı Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde yürüyüş gerçekleştirilirken, daha sonra İzmir protokolü Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile birlikte Türk bayrakları gönderdeki yerini aldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri Atatürk Anıtına çelenk sundu.

İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI'NDAN SELAMLAMA UÇUŞU
Çelenk koyma töreninin ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk İzmir semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Solo Türk'ün gökyüzüne ay-yıldız çizdiği anları ise İzmirliler hayranlıkla izledi.

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