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İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde ilk ders hayvan sevgisi

İzmir'deki lise öğrencileri okullarında 5 kedi, 3 köpek, 3 tavuk, 1 papağan ve 200 balık besliyor. "Bozok", "Şükela" ve "Namık" gibi isimler koydukları hayvanlarla oyunlar oynayan öğrenciler, hem hayvan korkularını yeniyor hem de derslere daha kolay motive oluyor. İzmir Namık Kemal Lisesi Müdürü Mustafa Hilmi Dişbudak, "Öğrencilerimiz hayvanlarla iç içe oldukları süre içinde çok mutlular" dedi

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:15 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





