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> İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde ilk ders hayvan sevgisi
İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde ilk ders hayvan sevgisi
İzmir'deki lise öğrencileri okullarında 5 kedi, 3 köpek, 3 tavuk, 1 papağan ve 200 balık besliyor. "Bozok", "Şükela" ve "Namık" gibi isimler koydukları hayvanlarla oyunlar oynayan öğrenciler, hem hayvan korkularını yeniyor hem de derslere daha kolay motive oluyor. İzmir Namık Kemal Lisesi Müdürü Mustafa Hilmi Dişbudak, "Öğrencilerimiz hayvanlarla iç içe oldukları süre içinde çok mutlular" dedi
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
Okullarında kedi, köpek, tavuk, papağan ve 200 balık besleyen İzmirli öğrenciler, birlikte oyun oynadıkları sevimli dostlar sayesinde hem hayvan korkularını yeniyor hem de derslere daha kolay motive oluyor.
Konak ilçesindeki Namık Kemal Lisesinin bahçesi ve koridorlarında farklı hayvanlar bir arada yaşıyor.
Lisedeki hayvan besleme geleneği 1990'lı yıllara kadar dayanıyor.
21 sene beslenen ve 2011'de öldükten sonra okul bahçesine gömülen "Black" adlı köpek ile 18 yıl beslendikten sonra 2008'de ölen "Pamuk" adlı kedinin okul kültürüne yerleştirdiği hayvan sevgisi, bugün 5 kedi, 3 köpek, 3 tavuk, 1 papağan ve 200 balıkla sürüyor.
Şükela, Sarı Kafa, Tombik, Kibar ve Battaniye adlı kediler, Bozok, Max ve Boncuk adlı köpekler, 3 Tokat tavuğu yaklaşık 25 bin metrekarelik okul bahçesini paylaşıyor. Namık adlı papağan müdürün odasında, balıklar ise koridorlardaki akvaryumlarda sevgiyle büyütülüyor.