İzmir’de nefes kesen askeri eğitim: Geleceğin astsubayları zoru başarıyor

Bir diğer KAMYO öğrencisi, "Okulumuz akademik ve askeri eğitimin yanı sıra fiziksel ve mental donanımlar kazandırmaktadır. Yüzme eğitimleri ile suyun ve doğanın zorlu şartlarında bile görevi bırakma direncini, savaş ve göğüs göğüse muharebe eğitimleri ile en kritik anlarda dahi hızlı reflekslerle doğru karar alma cesaretini ve caydırıcılığını aşılıyor" dedi.