Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceğini açıklaması ve İçişleri Bakanlığının da ilgili genelgeyi yayımlamasının ardından İzmir'de nikah törenleri davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı.