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Haberler Galeri İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı

İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı

İzmir'de normalleşme adımları kapsamında, nikah törenleri yapılmaya başlandı. Törene alınan konuklar ile gelin ve damat salonda uyulacak kurallara ilişkin bilgilendirildi. Vücut ısılarının ölçüldüğü törene katılanlar maske taktı.

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:13
İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceğini açıklaması ve İçişleri Bakanlığının da ilgili genelgeyi yayımlamasının ardından İzmir'de nikah törenleri davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı.

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İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı

Uzun bir aranın ardından toplu şekilde kıyılan ilk nikah töreni öncesinde, konuklar ile gelin ve damat salonda uyulacak kurallara ilişkin bilgilendirildi. Vücut ısılarının ölçüldüğü törene katılanlar maske taktı.

İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı

Konuklar, aralarında 1,5 metre mesafe bulunmak şartıyla salonda oturdu.

İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı

Takı töreni yapılmasına müsaade edilmeyen törende, nikah memuru sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çifte evlilik cüzdanlarını teslim etti.

İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı

Törende gelin, damadın ayağına basmayı ise ihmal etmedi.

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