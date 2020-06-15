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İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı
İzmir'de nikah törenleri, davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı
İzmir'de normalleşme adımları kapsamında, nikah törenleri yapılmaya başlandı. Törene alınan konuklar ile gelin ve damat salonda uyulacak kurallara ilişkin bilgilendirildi. Vücut ısılarının ölçüldüğü törene katılanlar maske taktı.
Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:02
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceğini açıklaması ve İçişleri Bakanlığının da ilgili genelgeyi yayımlamasının ardından İzmir'de nikah törenleri davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı.
Uzun bir aranın ardından toplu şekilde kıyılan ilk nikah töreni öncesinde, konuklar ile gelin ve damat salonda uyulacak kurallara ilişkin bilgilendirildi. Vücut ısılarının ölçüldüğü törene katılanlar maske taktı.
Konuklar, aralarında 1,5 metre mesafe bulunmak şartıyla salonda oturdu.
Takı töreni yapılmasına müsaade edilmeyen törende, nikah memuru sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çifte evlilik cüzdanlarını teslim etti.
Törende gelin, damadın ayağına basmayı ise ihmal etmedi.