İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
Son dakika haberleri... İZSU bugün 5 Ağustos Salı 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ağustos Salı İzmir'deki su kesintisinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
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İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 5 Ağustos Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 05.08.2025 saat 09:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
BAYRAKLI OSMANGAZİ 05.08.2025 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
BERGAMA KURTULUŞ 04.08.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
BORNOVA KIZILAY 05.08.2025 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
ÇEŞME ALAÇATI, ALTINKUM, ALTINYUNUS, ARDIÇ, BOYALIK, CELAL BAYAR, CUMHURİYET, ÇAKABEY, ÇİFTLİK, FAHRETTİNPAŞA, İSMET İNÖNÜ 31.07.2025 saat 23:00 ile 01.08.2025 saat 09:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
ÇİĞLİ AYDINLIKEVLER, MALTEPE 05.08.2025 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
KARABURUN MORDOĞAN 05.08.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
KEMALPAŞA ATATÜRK, ÇINARKÖY, SEKİZ EYLÜL 05.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Çeşme, Ödemiş...
ÖDEMİŞ ÇOBANLAR, ERTUĞRUL 05.08.2025 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.