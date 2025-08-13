İzmir'de saatler sürecek su kesintisine hazır olun! İşte 13 Ağustos Çarşamba su kesintileri
Son dakika İzmir haberleri... Bugün 13 Ağustos Çarşamba 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 8 saati bulması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BAYRAKLI ADALET, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER 13.08.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ CUMHURİYET 13.08.2025 saat 09:24 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA 13.08.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ADATEPE, YAYLACIK 13.08.2025 saat 11:32 ile 12:32 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ALAÇATI, ALTINKUM, ALTINYUNUS, ARDIÇ, BOYALIK, CELAL BAYAR, CUMHURİYET, ÇAKABEY, ÇİFTLİK, DALYAN, FAHRETTİNPAŞA, ILICA, İSMET İNÖNÜ, MUSALLA, OVACIK, REİSDERE, SAKARYA, ŞEHİT MEHMET, ŞİFNE, ÜNİVERSİTE, YALI, 16 EYLÜL 12.08.2025 saat 23:00 ile 13.08.2025 saat 07:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER 13.08.2025 saat 10:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GÜNALTAY, KARABAĞLAR, KİBAR, SARIYER, UĞUR MUMCU, YURDOĞLU 13.08.2025 saat 09:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA AKALAN 13.08.2025 saat 11:00 ile 13:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.