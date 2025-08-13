İzmir'de saatler sürecek su kesintisine hazır olun! İşte 13 Ağustos Çarşamba su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 13 Ağustos Çarşamba 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 8 saati bulması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 13 Ağustos 2025 11:46 Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 11:46






