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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! 18 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de saatler süren su kesintisi! 18 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (18 Kasım Cumartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 8 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Gaziemir, Güzelbahçe, Konak, Menderes, Ödemiş'te sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 18 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:48

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 18 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 18 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi detayları..

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 18 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GAZİEMİR MENDERES 18.11.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 18 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜZELBAHÇE YELKİ 18.11.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 18 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK MERSİNLİ, ÇINARLI 18.11.2023 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 18 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK BARBAROS, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, TURGUT REİS, MİTHATPAŞA, AKIN SİMAV 18.11.2023 saat 10:00 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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