İzmir'de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (20 Kasım Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 9 saat süren su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayındır, Beydağ, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kınık ve Ödemiş'te sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 20 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları..