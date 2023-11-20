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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (20 Kasım Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 9 saat süren su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayındır, Beydağ, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kınık ve Ödemiş'te sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 20 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları..

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:52

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 20 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları..

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR YUSUFLU 20.11.2023 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR ÇAMLIBEL 20.11.2023 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEYDAĞ HALIKÖY 20.11.2023 saat 11:30 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 20 Kasım Pazartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME OVACIK 20.11.2023 saat 09:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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