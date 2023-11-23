İzmir'de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (23 Kasım Perşembe) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 9 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayraklı, Balçova, Bergama, Karabağlar, Karaburun, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 23 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...