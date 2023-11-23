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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (23 Kasım Perşembe) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 9 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayraklı, Balçova, Bergama, Karabağlar, Karaburun, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 23 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:38

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 23 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi detayları..

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEYDAĞ CUMHURİYET 23.11.2023 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ, ÇAMLI 23.11.2023 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN 85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ 23.11.2023 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 23 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ KARAKOVA, SEYREKLİ, KAYAKÖY, KONAKLI, OVAKENT, BİRGİ, DEMİRCİLİ, BOZCAYAKA, KUTLUBEYLER, MESCİTLİ, ÜÇKONAK, GERELİ 23.11.2023 saat 08:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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