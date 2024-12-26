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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 26 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

BAYRAKLI ONUR, KÖRFEZ 26.12.2024 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

BAYRAKLI MANAVKUYU 26.12.2024 saat 12:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

BORNOVA ATATÜRK 26.12.2024 saat 12:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

GÜZELBAHÇE ÇAMLI 26.12.2024 saat 08:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

KİRAZ OLGUNLAR 26.12.2024 saat 08:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

KİRAZ ALTINOLUK 26.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

MENDERES TEKELİ 26.12.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, KEMER, YILANLI, HACIHASAN, ARTICAK, KARADOĞAN, DEMİRCİLİ, OVACIK, KAZANLI 26.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Kiraz, Menderes, Ödemiş...

MENEMEN IRMAK, GÖLCÜK, İNCİRLİ PINAR 26.12.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.