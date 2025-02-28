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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (28 Şubat Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

BERGAMA ATMACA, BARBAROS, ERTUĞRUL, FATİH, İNKILAP, İSLAMSARAY, MALTEPE, TURABEY, ZAFER 28.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

KEMALPAŞA KIZILÜZÜM 28.02.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

MENEMEN VİLLAKENT 28.02.2025 saat 10:01 ile 12:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

ÖDEMİŞ BADEMLİ, HACIHASAN, KEMER, KÖSELER 28.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

TORBALI AYRANCILAR 28.02.2025 saat 10:52 ile 12:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

İZSU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE
Dikili İlçesi Bahçeli terfi merkezinde bulunan kollektör hattının bakım çalışması sebebi ile 27 Şubat 2025 Perşembe 23:59 ile 28 Şubat 2025 Cuma günü saat 12:00 arası 12 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

Dikili İlçesi: Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri

Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.