İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili

İZSU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

Dikili İlçesi Bahçeli terfi merkezinde bulunan kollektör hattının bakım çalışması sebebi ile 27 Şubat 2025 Perşembe 23:59 ile 28 Şubat 2025 Cuma günü saat 12:00 arası 12 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Dikili İlçesi: Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri



Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.



Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.

