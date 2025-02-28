İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Dikili
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (28 Şubat Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA ATMACA, BARBAROS, ERTUĞRUL, FATİH, İNKILAP, İSLAMSARAY, MALTEPE, TURABEY, ZAFER 28.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA KIZILÜZÜM 28.02.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT 28.02.2025 saat 10:01 ile 12:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ, HACIHASAN, KEMER, KÖSELER 28.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR 28.02.2025 saat 10:52 ile 12:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İZSU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE Dikili İlçesi Bahçeli terfi merkezinde bulunan kollektör hattının bakım çalışması sebebi ile 27 Şubat 2025 Perşembe 23:59 ile 28 Şubat 2025 Cuma günü saat 12:00 arası 12 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Dikili İlçesi: Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.