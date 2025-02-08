İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (8 Şubat Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak?, Sular ne zaman kesilecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 08 Şubat 2025 11:58 Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





