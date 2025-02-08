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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (8 Şubat Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak?, Sular ne zaman kesilecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 8 Şubat Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...


ALİAĞA YALI 08.02.2025 saat 09:32 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 08.02.2025 saat 09:39 ile 11:39 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

BORNOVA MERİÇ 08.02.2025 saat 10:34 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

BORNOVA ERGENE, KAZIMDİRİK 08.02.2025 saat 11:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

ÇEŞME ÇİFTLİK 08.02.2025 saat 10:14 ile 14:16 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

DİKİLİ ÇANDARLI 08.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

KINIK POYRACIK 08.02.2025 saat 10:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

KİRAZ YENİ 08.02.2025 saat 08:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

ÖDEMİŞ ARTICAK, BOZDAĞ, ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, KAZANLI, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, TEKKE, YOLÜSTÜ 08.02.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...

URLA ALTINTAŞ, KALABAK, SIRA, YAKA, YELALTI, YENİCE 08.02.2025 saat 10:09 ile 20:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.