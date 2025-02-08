İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Urla, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (8 Şubat Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak?, Sular ne zaman kesilecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 8 Şubat Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA YALI 08.02.2025 saat 09:32 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.