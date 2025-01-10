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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (10 Ocak Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Ocak Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

ÇEŞME OVACIK 10.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE 10.01.2025 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

DİKİLİ BADEMLİ 09.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

KARABURUN BOZKÖY 10.01.2025 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

KARŞIYAKA TUNA, DONANMACI 10.01.2025 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

KEMALPAŞA ÇAMBEL 10.01.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, ÇİMENTEPE, 2.KADRİYE, DUATEPE, ZAFERTEPE 10.01.2025 saat 09:40 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

MENEMEN YEŞİL PINAR 10.01.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ, KARADOĞAN 10.01.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

SEFERİHİSAR SIĞACIK 10.01.2025 saat 10:55 ile 14:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıya, Konak, Urla...

URLA ALTINTAŞ, YAKA, SIRA, KALABAK, YELALTI 10.01.2025 saat 11:55 ile 18:00 arasında yaklaşık 6 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.