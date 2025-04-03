İzmir'de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (3 Nisan Perşembe 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 3 Nisan Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 03 Nisan 2025 11:04 Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





