İzmir'de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (3 Nisan Perşembe 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 3 Nisan Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 3 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...