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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

İzmir'de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (3 Nisan Perşembe 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 3 Nisan Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 3 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

DİKİLİ CUMHURİYET 03.04.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

FOÇA KEMAL ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 03.04.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

KONAK AKARCALI, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, KÜÇÜKADA, LALE, UMURBEY, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YEŞİLDERE, 19 MAYIS 03.04.2025 saat 09:53 ile 11:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

MENEMEN GÖKTEPE 03.04.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

MENEMEN HAYKIRAN 03.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi: Foça, Konak, Menemen, Dikili...

SEFERİHİSAR SIĞACIK 03.04.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.