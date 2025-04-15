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İzmir'de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

BAYRAKLI KÖRFEZ, ONUR 15.04.2025 saat 11:11 ile 13:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

DİKİLİ CUMHURİYET 15.04.2025 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, KİBAR, SELVİLİ 15.04.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 15.04.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KİRAZ GEDİK 14.04.2025 saat 16:00 ile 15.04.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

ÖDEMİŞ HÜRRİYET 15.04.2025 saat 08:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

ÖDEMİŞ ARTICAK, BEBEKLER, BİRGİ, ÇAĞLAYAN, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, DOLAYLAR, GÜNLÜCE, KARADOĞAN, KAZANLI, KÖSELER, MURSALLI, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, YOLÜSTÜ 15.04.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.