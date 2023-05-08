İzmir'de 1 günlük su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...

İzmir'de 1 günlük su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...

İzmir'de bugün 8 Mayıs Pazartesi 2023 su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 8 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...