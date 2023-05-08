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İzmir'de 1 günlük su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...
İzmir'de 1 günlük su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...
İzmir'de bugün 8 Mayıs Pazartesi 2023 su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 8 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:27
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...
İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 8 Mayıs İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...
DİKİLİ BADEMLİ 08.05.2023 saat 08:30 ile 09.05.2023 saat 11:30 arasında yaklaşık 1 gün 3 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...
KINIK BAĞALAN 07.05.2023 saat 13:20 ile 08.05.2023 saat 15:00 arasında yaklaşık 1 gün 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...
KINIK OSMANİYE 08.05.2023 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Buca, Dikili, Kınık, Ödemiş, Menderes...
KİRAZ İSTİKLAL, YENİ, CUMHURİYET, KIRKÖY 08.05.2023 saat 08:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.