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İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Alsancak semti ile tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 16:51 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 16:56
İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü

Kentte öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

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İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü

Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü

Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Mithatpaşa Caddesi'nde de bazı evleri su bastı.

AA

İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü
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