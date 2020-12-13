  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 16:11
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

İzmir'de dün gece başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi.

İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

Yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi.

İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.

DHA

İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu! Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu! Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
  • SON DAKİKA