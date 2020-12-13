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İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 15:57
Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 16:11
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de dün gece başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi.
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
Yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi.
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.
DHA
İzmir'de sağanak yağış! Yol çöktü, kayan bina tahliye edildi