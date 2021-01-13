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Haberler Galeri İzmir'de sel önüne kattığını götürdü! Vatandaşlardan altyapı isyanı

İzmir'de sel önüne kattığını götürdü! Vatandaşlardan altyapı isyanı

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:55
İzmir'de sel önüne kattığını götürdü! Vatandaşlardan altyapı isyanı

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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İzmir'de sel önüne kattığını götürdü! Vatandaşlardan altyapı isyanı

Kentin birçok ilçesinde sağanak yağış nedeni ile su baskınları meydana gelirken, Buca ve Karabağlar ilçelerinde ise sağanak yağış dolayısı ile bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

İzmir'de sel önüne kattığını götürdü! Vatandaşlardan altyapı isyanı

"HEP AYNI MANZARALAR İLE KARŞILAŞIYORUZ"
Sağanak yağışın ardından mahalle sakinlerinden Muhsin Cenger yaptığı açıklamada, "Bu durumun nesini anlatayım size ben. Burası eski dere yatağı.

İzmir'de sel önüne kattığını götürdü! Vatandaşlardan altyapı isyanı

Yukarıda Buca tarafından gelen suyun buradan gidişi yok.Bu suyun bağlantı yeri Yeşildere ama suyun gideceği yerde yol daralıyor.

İzmir'de sel önüne kattığını götürdü! Vatandaşlardan altyapı isyanı

Bu yüzden de şiddetli yağan yağmurlarda biz hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Burası kilit nokta. Buca'ya, Karabağlar'a ve Gaziemir'e giden yol burası. Görüyorsunuz otobüs dahi geçmekte zorlanıyor" dedi.

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