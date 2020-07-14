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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 14 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 08:53 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 08:57
İzmir'de su kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 14 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

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İzmir'de su kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KİRAZ UMURLU

14.07.2020 saat 08:45 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ KURUCUOVA, MESCİTLİ, EMİRLİ, KAYMAKÇI, ERTUĞRUL, GERELİ

14.07.2020 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

SEFERİHİSAR TEPECİK

14.07.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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