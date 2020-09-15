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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!

İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 15 Eylül Salı İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:28 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:28
İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!

ALİAĞA YENİŞAKRAN

15.09.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!

ALİAĞA HACIÖMERLİ

15.09.2020 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!

BALÇOVA KORUTÜRK

15.09.2020 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!

BORNOVA NALDÖKEN

15.09.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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