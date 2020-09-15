İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Salı!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 15 Eylül Salı İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:28
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:28
Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
ALİAĞA YENİŞAKRAN
15.09.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA HACIÖMERLİ
15.09.2020 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BALÇOVA KORUTÜRK
15.09.2020 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA NALDÖKEN
15.09.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.