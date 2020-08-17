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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!

İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:46
İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!

BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH

17.08.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!

GÜZELBAHÇE ÇELEBİ

17.08.2020 saat 01:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!

KEMALPAŞA ANSIZCA

17.08.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır

İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!

KEMALPAŞAMEHMET AKİF ERSOY, SEKİZ EYLÜL, SOĞUKPINAR

17.08.2020 saat 09:45 ile 18.08.2020 saat 00:55 arasında yaklaşık 15 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

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