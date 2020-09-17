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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!

İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 17 Eylül Perşembe İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:12
İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!

TORBALI KORUCUK

17.09.2020 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!
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