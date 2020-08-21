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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 21 Ağustos Cuma İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:40
İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, TELEFERİK, EĞİTİM, FEVZİ ÇAKMAK

21.08.2020 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN EMİRALEM MERKEZ

21.08.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

BAYRAKLI OSMANGAZİ

21.08.2020 saat 10:15 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÖLCÜK

21.08.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

DİKİLİ İSMETPAŞA

21.08.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLi

İ 21.08.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

GÜZELBAHÇE YALI

21.08.2020 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ORHANLI

15.08.2020 saat 10:30 ile 22.08.2020 saat 10:30 arasında yaklaşık 7 gün su kesintisi olacaktır.

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İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ağustos Cuma!
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