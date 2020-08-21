İzmir'de su kesintisi 21 Ağustos Cuma!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 21 Ağustos Cuma İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:21Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:40
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İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte detaylar...