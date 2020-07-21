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İzmir'de su kesintisi 21 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 21 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 21 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 08:57
Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 09:01
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 21 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BUCA HÜRRİYET
21.07.2020 saat 08:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME BOYALIK, ALTINYUNUS
21.07.2020 saat 01:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA İSMETPAŞA
21.07.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA DAMLACIK
21.07.2020 saat 07:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.