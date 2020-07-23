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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 23 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 23 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 23 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:14 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:17
İzmir'de su kesintisi 23 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 23 Temmuz Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

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İzmir'de su kesintisi 23 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BERGAMA FATİH

23.07.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 23 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BEYDAĞ ATATÜRK

23.07.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 23 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KEMALPAŞA SÜTÇÜLER

23.07.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 23 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KİRAZ KARABURÇ

23.07.2020 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

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