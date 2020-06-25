  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 25 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:26 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:32
İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 25 Haziran Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BEYDAĞ BAKIRKÖY, KARAOBA, KURUDERE, YEŞİLTEPE, YUKARIAKTEPE

25.06.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA LALELİ

25.06.2020 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

GÜZELBAHÇE YELKİ

25.06.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MORDOĞAN

25.06.2020 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ KAYAKÖY

25.06.2020 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE

25.06.2020 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ SEYREKLİ, KARAKOVA, ERTUĞRUL, KURUCUOVA

25.06.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR TEPECİK, HIDIRLIK

25.06.2020 saat 08:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altın fiyatları 25 Haziran Perşembe! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 25 Haziran Perşembe! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
  • SON DAKİKA