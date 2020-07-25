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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 25 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 25 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 25 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:25
İzmir'de su kesintisi 25 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 25 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

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İzmir'de su kesintisi 25 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

DİKİLİ İSMETPAŞA

25.07.2020 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ ERTUĞRUL, GERELİ, KURUCUOVA

25.07.2020 saat 07:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 8 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ HÜRRİYET

25.07.2020 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BORNOVA ERZENE

25.07.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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