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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 26 Ağustos Çarşamba!

İzmir'de su kesintisi 26 Ağustos Çarşamba!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 26 Ağustos Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:23
İzmir'de su kesintisi 26 Ağustos Çarşamba!

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte detaylar..

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İzmir'de su kesintisi 26 Ağustos Çarşamba!

BORNOVA ÜMİT

26.08.2020 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 26 Ağustos Çarşamba!

ÇİĞLİ MALTEPE

26.08.2020 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 26 Ağustos Çarşamba!

DİKİLİ ÇANDARLI

26.08.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 26 Ağustos Çarşamba!

DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY

26.08.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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