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İzmir'de su kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 28 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:19
Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:24
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 28 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BEYDAĞ HALIKÖY
28.06.2020 saat 13:30 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ERZENE
28.07.2020 saat 08:15 ile 09:30 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
28.07.2020 saat 08:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL
28.07.2020 saat 07:35 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.