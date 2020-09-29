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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!

İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 29 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 10:19
İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!
İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 29 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!
İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!

BAYRAKLI GÜMÜŞPALA

29.09.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK KAHRAMANLAR, OĞUZLAR, ETİLER, MİMAR SİNAN

29.09.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!
İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!

BORNOVA ATATÜRK

29.09.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK İSMET KAPTAN, KÜLTÜR, ALSANCAK

29.09.2020 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!
İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!

ÇEŞME ŞİFNE

29.09.2020 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KONAK KILIÇ REİS, KEMAL REİS, TURGUT REİS

29.09.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!
İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!

KARABAĞLAR BAHAR, ÇALIKUŞU, GÜLYAKA, GENERAL ASIM GÜNDÜZ

29.09.2020 saat 09:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇATALCA

29.09.2020 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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