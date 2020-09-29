İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 29 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 10:19Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 10:19
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İzmir'de su kesintisi 29 Eylül Salı!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 29 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...