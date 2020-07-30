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İzmir'de su kesintisi 30 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 30 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:08 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





