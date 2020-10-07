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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 7 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 09:49 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 09:49
İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 7 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

BAYINDIR HACI BEŞİR, BIYIKLAR, KURT, CAMİİ

07.10.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR GAZİ, ÖZGÜR

07.10.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

BERGAMA İSLAMSARAY

07.10.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA İSTİKLAL

07.10.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

BEYDAĞ BEYKÖY

07.10.2020 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KURUCUOVA

07.10.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

ÇEŞME GERMİYAN

07.10.2020 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KÜRE

07.10.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir'de elektrik kesintisi 7 Ekim Çarşamba
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