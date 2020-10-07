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İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 7 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 09:49 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





