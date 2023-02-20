  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:11
İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 20 Şubat Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 20 Şubat Pazartesi İzmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

BAYRAKLI MANSUROĞLU 20.02.2023 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

BERGAMA FATİH, BAHÇELİEVLER, GAZİOSMANPAŞA, ATATÜRK, FEVZİPAŞA 20.02.2023 saat 00:30 ile 02:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

BORNOVA ATATÜRK 20.02.2023 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

BORNOVA ALTINDAĞ , MERKEZ 20.02.2023 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA