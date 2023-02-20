İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...