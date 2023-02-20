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İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek?
İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 20 Şubat Pazartesi sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:06Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:11
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Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 20 Şubat Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 20 Şubat Pazartesi İzmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...