Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi! İşte 14 Ağustos Perşembe su kesintileri

İzmir'de su kesintisi! İşte 14 Ağustos Perşembe su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 14 Ağustos Perşembe 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ağustos Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...

BORNOVA TUNA 14.08.2025 saat 12:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME GERMİYAN 14.08.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA YENİBAĞARASI 14.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ 14.08.2025 saat 11:41 ile 13:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ, BIÇAKÇI, BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, DEMİRCİLİ, GERÇEKLİ, HACIHASAN, KARADOĞAN, KUTLUBEYLER, PİRİNÇÇİ, ÜÇKONAK, YENİCEKÖY 14.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI ERTUĞRUL, TEPEKÖY 14.08.2025 saat 07:35 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN IRMAK 14.08.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR 14.08.2025 saat 10:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA BOSTANLI 14.08.2025 saat 11:58 ile 12:58 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.