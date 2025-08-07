İzmir'de su kesintisi saatler sürecek! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı: 7 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?
Son dakika haberleri... İZSU bugün 7 Ağustos Perşembe 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de Aliağa, Bayındır, Çeşme, Dikili, Gaziemir, Kınık, Ödemiş, Tire, Urla, Çeşme, Bornova'da sular kesilecek. İşte 7 Ağustos Perşembe İzmir'deki su kesintisinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 7 Ağustos Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA ÖRNEKKENT 07.08.2025 saat 09:29 ile 13:29 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR ATATÜRK, CUMHURİYET, KARAVELİLER 07.08.2025 saat 09:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 07.08.2025 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY 07.08.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR HÜRRİYET, MENDERES 07.08.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ORHANGAZİ 07.08.2025 saat 09:24 ile 12:24 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK, TEKKE 07.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE CUMHURİYET, KETENCİ 07.08.2025 saat 09:47 ile 11:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İSKELE 07.08.2025 saat 09:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME
Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak; yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklar ile karşılayabilmek için Çeşme İlçesi genelinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:00 ile 01 Ağustos 2025 Cuma günü saat 09:00 arasında 10 (on) saat boyunca su verilemeyecektir.
Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacak olup, planlamada bir değişiklik olması halinde idaremizce gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
BORNOVA
Bornova İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan iki adet su deposunun, 600'lük Çelik Boru hatlarına ait vanalarının, yenileme çalışması nedeniyle; 07 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 09:30 ile saat 19:30'a kadar 10 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu olmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Bornova İlçesi: İnönü, Atatürk, Kızılay ve Evka-4 Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.