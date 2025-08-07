İzmir’de su kesintisi saatler sürecek! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı: 7 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

ÇEŞME

Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak; yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklar ile karşılayabilmek için Çeşme İlçesi genelinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:00 ile 01 Ağustos 2025 Cuma günü saat 09:00 arasında 10 (on) saat boyunca su verilemeyecektir.



Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacak olup, planlamada bir değişiklik olması halinde idaremizce gerekli bilgilendirme yapılacaktır.