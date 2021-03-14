İzmir'de tarım alanı çöplüğe dönüştü! CHP'li belediye tepkilerin odağında

Alanın temizlenmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'ne de dilekçe verdik. Alanda herhangi bir temizlik yapılmadı. Asbest konusunda yaptığımız araştırmalarda taşınabilir olduğunu öğrendik. Rüzgar ve yağmur sularıyla çok zehirli olan ve kanser yaptığı bilinen asbest taşınabiliyor. Lodosla birlikte asbest doğrudan Uzundere Mahallesi'ne ulaşıyor. Sağlığımızı doğrudan etkileyen bir durum. Buna rağmen hiçbir girişimde bulunulmaması bizleri yok saydıklarını gösteriyor" dedi.