İzmir’de TCG Anadolu’ya 20 bini aşkın ziyaretçi

İçeride tüm milli silahlarımızı da gördük. En çok Bayraktar Kızılelma ilgimi çekti. Görünce ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen aklıma geldi. Dünya bizimle gurur duysun. Bizi hiç bir güç yıkamaz" dedi. Vatandaşlardan Döndü Er ise, "Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve bu gemiyi yapanlardan razı olsun. Dünyada da hiçbir yerde yoktur bu gemi. İçeriyi gezdik ve büyük bir gurur yaşadık" diye konuştu.