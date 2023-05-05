İzmir’de TCG Anadolu’ya 20 bini aşkın ziyaretçi

İzmir Limanı'na demir atan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını sürüyor. 13 Mayıs tarihine kadar İzmir'de kalacak olan Türkiye'nin en büyük askeri gemisini ilk iki günde 20 bin 398 vatandaş ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 16:00Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 16:13
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3 hafta önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı.
Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma gördü.
İLK 2 GÜNDE 20 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanı'na akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiyi ilk gün 5 bin 542 kişi, ikinci gün ise 14 bin 856 kişi olmak üzere toplam 20 bin 398 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Geminin 13 Mayıs tarihine kadar İzmir'de kalacağı öğrenildi.
"BİZİ HİÇ BİR GÜÇ YIKAMAZ" Gemiyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Hasan Bozbıyık, "Görünce çok duygulandım. Atatürk'ün emanet ettiği gençliği görünce duygu dolu anlar yaşadım. Emeği geçenlerin hepsinin emeğine sağlık. Bu gemide de benim yeğenim görev yapıyordu, ziyaret ettik.
İçeride tüm milli silahlarımızı da gördük. En çok Bayraktar Kızılelma ilgimi çekti. Görünce ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen aklıma geldi. Dünya bizimle gurur duysun. Bizi hiç bir güç yıkamaz" dedi. Vatandaşlardan Döndü Er ise, "Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve bu gemiyi yapanlardan razı olsun. Dünyada da hiçbir yerde yoktur bu gemi. İçeriyi gezdik ve büyük bir gurur yaşadık" diye konuştu.