İzmir’de termometreler 40 dereceyi aştı: Sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlara sığındı

Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile Kordon'da kent sakinlerinin diğer günlere kıyasla daha az olduğu görüldü.



Döner ustası Ramazan Altun, mesleği nedeniyle sıcak havayı daha yoğun hissettiğini belirterek, "Kışın güzel oluyor ama yazın bayağı zor oluyor. Döner tezgahında sıcaklık 60 dereceyi buluyor. Buradaki iki döner ocağı yanıyor. Kolay değil, 2-3 yıldır bu işi yapıyorum." dedi.



