İzmir’de toplu taşımaya indirim! İşte bayramda ESHOT, İZDEMİR, metro tramvay seferleri

METRO VE TRAMVAY PROGRAMI
İzmir Metrosu'nda seferler, Ramazan Bayramı olan 30, 31 Mart, 1 Nisan ve 2, 3, 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde Pazar tarifesiyle çalışacak. Seferler 7, 5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak Tramvayı'nda; 30, 31 Mart ve 1 Nisan'da Pazar, 2, 3 ve 4 Nisan'da Cumartesi tarifesi olacak. Karşıyaka Tramvayı'nda Ramazan Bayramı olan 30, 31 Mart, 1 Nisan ile 2, 3, 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde pazar günü tarifesiyle işletim yapılacak. Çiğli Tramvayı'nda ise Ramazan Bayramı süresince 06.00-00.20 saatleri arasında Mavi Hat'ta 17 dakikada bir seferler devam edecek. Turuncu Hat ise 18 dakikada bir çalışacak. 30, 31 Mart ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde ise Alaybey-Katip Çelebi Üniversitesi arasında 06.00-07.00 saatleri arasında 15 dakika, 07.00-22.00 saatleri arasında 12 dakika, 22.00-00.20 saatleri arasında ise 15 dakikada bir sefer yapılacak. Mavi Hat'ta 17 dakikada bir, turuncu hat ise 18 dakikada bir çalışacak.