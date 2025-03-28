İzmir’de toplu taşımaya indirim! İşte bayramda ESHOT, İZDEMİR, metro tramvay seferleri

MEZARLIK HATLARI

ESHOT otobüsleri, arife günü ile bayramın ilk iki gününde tüm mezarlıklara ek seferler de yapacak. Hizmet verecek hatlar şöyle:

914 - KARŞIYAKA İSKELE - DOĞANÇAY MEZARLIĞI

915 - KARŞIYAKA İSKELE - ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI

917 - FAHRETTİN ALTAY - BALÇOVA MEZARLIĞI

918 - FAHRETTİN ALTAY - NARLIDERE AŞAĞI MEZARLIĞI

919 - KONAK - KARABAĞLAR MEZARLIĞI

922 - KONAK - YEŞİLYURT MEZARLIĞI

923 - BORNOVA - HACILARKIRI MEZARLIĞI

924 - BORNOVA - ESKİ BORNOVA MEZARLIĞI

925 - KONAK - HACILARKIRI MEZARLIĞI

926 - ŞİRİNYER - ESKİ/YENİ MEZARLIK

927 - BORNOVA - YENİ BORNOVA MEZARLIĞI

928 - FAHRETTİN ALTAY - TIRAZLI MEZARLIĞI

929 - ŞİRİNYER-KARACAAĞAÇ MEZARLIĞI

932 - ULUKENT-GÜNERLİ MEZARLIĞI

934 - GAZİEMİR SEMT GARAJI-KÜNER MEZARLIĞI hatları ile ek seferler düzenlenecek.

Ayrıca Urla, Seferihisar, Foça, Gümüldür, Dikili, Çeşme bölgelerindeki yolcu artışına bağlı olarak;

744 - FOÇA-HATUNDERE AKTARMA

760 - ÇEŞME-URLA

761 - KARABURUN-URLA

775 - ÖZDERE-CUMAOVASI AKTARMA

776 - DOĞANBEY- CUMAOVASI AKTARMA

837 - DİKİLİ-ALİAĞA AKTARMA

984 - URLA- F.ALTAY AKTARMA hatlarına gerekli araç takviyeleri yapıldı.