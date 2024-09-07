İzmir’de ulaşıma maraton düzenlemesi! 8 Eylül Pazar İzmir’de hangi yollar kapalı? Toplu taşıma çalışacak mı?

311 NUMARALI HAT
311 numaralı hat, mevcut güzergâhı takiben Mithatpaşa Caddesi - Vali Hüseyin Öğütçen Bulvarı kesişimi - Dörtyol Kavşağı'ndan U dönüşü yaparak, Mithatpaşa Caddesi üzerinden ring hat olarak çalışacak. Otobüs; Ata, Sera, Beşyol, Başak, İnciraltı, İnciraltı Park ve İnciraltı Yeni Son Durak adlı duraklara hizmet veremeyecek.
5, 6, 7, 10, 24, 25 VE 480 NUMARALI HATLAR
5, 6, 7, 10, 24, 25 ve 480 numaralı hatlar mevcutgüzergahı takiben Mithatpaşa Caddesi - Fahrettin Altay Meydanı - Mehmetçik Bulvarı - Esentepe Son Durak hattında çalışacak. Otobüsler; Üçkuyular İskele Son Durak Alanı, Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Hava Hastanesi duraklarına hizmet veremeyecek.