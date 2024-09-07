İzmir’de ulaşıma maraton düzenlemesi! 8 Eylül Pazar İzmir’de hangi yollar kapalı? Toplu taşıma çalışacak mı?

510 NUMARALI HAT

510 numaralı hat Gaziemir'e gidiş istikametinde mevcut güzergâhı takiben Fahrettin Altay Meydanı 9 Durağı - Meydan Kavşaktan U dönüşü - Çevre Yolu - mevcut güzergâhın devamı şeklinde hizmet verecek. Bu hattın otobüsleri, yarı maraton sona erinceye dek Fahrettin Altay Meydan 5 ve AhmedAdnan Saygun Sanat Merkezi duraklarına uğrayamayacak.



FERİBOT YERİNE YOLCULU SEFERLER YAPILACAK

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği Bostanlı – Üçkuyular feribotu, 8 Eylül Pazar sabahı 08.30 – 11.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek. Bunun yerine aynı hatta, 08.30'dan itibaren yarım saat arayla yolcu gemileri sefer yapacak.



KONAK TRAMVAYI O SAATLER ARASINDA ÇALIŞMAYACAK

8 Eylül Pazar günü düzenlenecek 12. Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu için ayrıca Konak Tramvayı'nda da düzenlemeye gidiliyor. Konak Tramvayı, 06.00 – 11.30 saatleri arasında çalışmayacak. 11.30'dan sonra Konak Tramvayı seferleri normale dönecek.